Российское военно-историческое общество и "Сайберия нова" заключили соглашение

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество и студия "Сайберия нова" заключили соглашение о масштабном сотрудничестве. В рамках него будут реализованы совместные проекты патриотической направленности в военно-исторической, культурной и просветительской сферах, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика игр.

"История периода Смутного времени наполнена крайне сложными событиями и критически важна для становления последующей российской государственности. Во многом вызовы того времени перекликаются с современной ситуацией, что делает ее еще более значимой для преподавания подрастающему поколению. В то же время наша задача - методами, которые используются в играх, показать ученикам историю доступно и наглядно, дать им понять и прожить все эти события через погружение в мир того времени, обратить внимание учеников на важные детали", - отметил продюсер образовательных проектов "Смутное время" Андрей Белов.

Планируется, что результатом сотрудничества станет повышение исторической достоверности в видеоиграх, а также совместные образовательные программы. В сентябре 2025 года пользователи главного исторического портала - "История.рф" - получили уникальную возможность свободно скачивать пять исторических образовательных модулей "Смутное время", разработанных студией, включая новый проект "Смутное время: казачий круг". Проект реализован при поддержке АНО "Институт развития интернета" и Всероссийского казачьего общества.

Новый образовательный модуль в интерактивном формате углубленно расскажет о становлении и роли казачества в переломный период Смутного времени XVII века. Ранее "Сайберия Нова" уже выпустила ряд образовательных модулей "Смутное время", посвященных истории Белого города, Москвы, Ярославля и Нижнего Новгорода.

Образовательные проекты "Смутное время" будут интересны как взрослым, школьникам, так и совсем юным пользователям, отметили в пресс-службе. В них используется интерактивный формат с динамичными диалогами и элементами. Погружение в быт и жизнь городов начала XVII века происходит через интерактивные экскурсии, например, по Нижнему Новгороду и Ярославлю, включая архитектуру, судостроение и торговые маршруты. По итогам игры предлагается экзамен для проверки знаний. Такая форма подачи информации позволит молодежи в увлекательной форме изучить историю России.

О РВИО и "Сайберии нова"

Российское военно-историческое общество (РВИО) - общероссийская общественно-государственная организация. Основана в 1907 году, воссоздана в 2012 году указом президента России Владимира Путина. Деятельность РВИО направлена на изучение и популяризацию военной истории России, а также сохранение объектов военно-исторического и культурного наследия.

"Сайберия Нова" - российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 году. Первые несколько лет команда занималась разработкой игровых прототипов, созданных на Unity и Unreal, и на графическом аутсорсе. Сейчас студия специализируется на продюсировании, гейм-дизайне, саунд-продюсинге, а также других направлениях геймдева.