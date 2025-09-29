Соцфонд: часть россиян с инвалидностью может рассчитывать на две пенсии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Некоторые категории россиян с инвалидностью могут получать одновременно две пенсии - государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. В частности, это те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, члены семей погибших военнослужащих и военных пенсионеров, свидетельствуют данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС.

Получать две пенсии имеют право россияне, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, добровольцы, ставшие инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей по контракту, граждане, ставшие инвалидами вследствие участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, а также те, кто заключил контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам России, и ставшие инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученного в ходе СВО.

Кроме того, такое право есть у участников Великой Отечественной войны с инвалидностью и у россиян, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", которые тоже имеют инвалидность.

Две пенсии могут быть также установлены членам семей, потерявших кормильца - военнослужащего или гражданина, пребывавшего в добровольческих формированиях, погибшего в период прохождения службы по призыву или вследствие военной травмы. К ним относятся родители, вдовы и вдовцы, не вступившие в новый брак, дети с инвалидностью, инвалиды с детства I и II групп, являющиеся детьми погибшего. Также такое право распространяется на нетрудоспособных членов семей отдельных категорий граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Согласно данным Соцфонда, военные пенсионеры, получающие пенсию по линии силового ведомства, могут в том числе получать страховую пенсию по старости. Для этого нужно достигнуть пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин), накопить не менее 15 лет страхового стажа на должностях, не относящихся к военной службе, и иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30. Кроме того, право на одновременное получение пенсии за выслугу лет и доли страховой пенсии по старости есть у летчиков-испытателей и федеральных государственных гражданских служащих.