Оформить выплату пострадавшие смогут через "Госуслуги"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Гарантированные выплаты жертвам утечек персональных данных хотят ввести в России. Сумма компенсации будет зависеть от вида скомпрометированной информации, сообщает газета "Известия".

По данным издания, операторы персональных будут обязаны страховать свою ответственность, либо же создать фонд, который обеспечит выплаты пострадавшим. Роскомнадзор в свою очередь займется фиксацией утечек данных и определением круга потерпевших. Такую схему предложили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Президент союза Евгений Уфимцев отметил, что мера может заработать уже в 2026 году.

Жертвам будут сообщать об утечке личных данных, чтобы они могли обратиться за денежной компенсацией, подчеркивает издание. Оформлять выплату предлагается через "Госуслуги" до 5 тыс. рублей, однако, если человек оценивает ущерб как более серьезный, он сможет обратиться в суд.

Роскомнадзор готов рассмотреть инициативу в виде проекта нормативного акта при поступлении, сообщили газете в ведомстве.