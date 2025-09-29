В ДНР откроют кризисный центр помощи женщинам и детям

Вице-премьер республики Лариса Толстыкина отметила, что центр будет оказывать социальную, психологическую, медицинскую и правовую помощь

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Кризисный центр помощи откроют в Донецке ДНР для женщин и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию или столкнувшихся с насилием в семье, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"Проводится работа по открытию на базе специализированного дома ребенка города Донецка "Родничок" кризисного центра помощи женщинам и детям для стационарного и полустационарного социального обслуживания женщин, женщин с детьми, несовершеннолетних беременных и юных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, в том числе подвергшихся любым формам насилия в семье", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что центр будет оказывать социальную, психологическую, медицинскую и правовую помощь. В городе-спутнике Донецка Макеевке в специализированном доме ребенка "Гнездышко" готовят к открытию отделение ранней помощи детям и их семьям в кризисной ситуации. В июле в регионе организована филиальная сеть республиканского центра по предоставлению мер социальной поддержки, главная задача которого - комплексная помощь семьям с детьми по выходу из трудной жизненной ситуации.