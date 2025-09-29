В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 7 - 12 градусов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер прогнозируется северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.