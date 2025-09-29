Как отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов, суды региона удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова на 2,5 трлн рублей и 3,15 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Управленческим командам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области необходимо фиксировать ущерб от действий Вооруженных сил Украины по опыту Республики Крым. Таким мнением с ТАСС поделился глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Все это надо документировать, - ответил он на вопрос корреспондента ТАСС о необходимости регионов Донбасса и Новороссии следовать пути Крыма. - Председатель Госсовета [Республики Крым] Владимир Константинов занимается этой работой, у него создана рабочая группа, которая, в том числе вносит предложения федерального органа власти, координирует эту работу совместно и, конечно, подает судебный иск и ведет претензионную работу. Уверен, что эта работа завершится справедливыми судебными решениями. <…> В любом случае наш президент нацелен на то, чтобы справедливость, включая получение компенсации, была восстановлена", - сказал он.

Госсовет Республики Крым фиксирует ущерб, нанесенный региону действиями ВСУ. На данный момент суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова на 2,5 трлн рублей и 3,15 трлн рублей соответственно. Кроме того, парламент республики посчитает сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины, а также подготовит иск о лингвистической блокаде за попытки навязать крымчанам нетрадиционный украинский язык, полный европейских слов. Глава Госсовета Крыма Константинов заявил о намерении обращаться с исками по блокадам в международные суды.

О блокадах Крыма

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. Также СК РФ возбудил уголовное дело по статье 358 УК РФ (экоцид). В Крыму рассчитывают, что к ответственности будут привлечены те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.