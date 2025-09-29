Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что пока не установил мессенджер на смартфон

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что обязательно будет использовать национальный мессенджер Max.

"Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться", - ответил он на вопрос, успел ли уже установить себе Max на телефон.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.