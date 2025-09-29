Напавший на людей на Камчатке медведь оказался в городе впервые

Врио министра лесного и охотничьего хозяйства Дмитрий Щипицын уточнил, что хищник, скорее всего, переплыл бухту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Медведь, который 25 сентября напал на троих жителей Камчатки, вероятнее всего, переплыл бухту и оказался в городской среде впервые. Такое мнение специалистов озвучил на оперативном совещании в правительстве края врио министра лесного и охотничьего хозяйства Дмитрий Щипицын.

"Разобрали полностью трагический случай, с привлечением научной общественности. Все пришли к выводу, что хищник переплыл бухту. Хищник не типичный, ранее не был в городской среде, отсюда и его поведение", - сказал Щипицын.

Он добавил, что в 2024 году было зафиксировано более 550 случаев появления медведей вблизи населенных пунктов Камчатки и в городской среде, в этом году таких случаев порядка 75.

В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском действуют режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей в город. 25 сентября хищник напал на троих жителей края, одна женщина после встречи с медведем скончалась в реанимации.