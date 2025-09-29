Премьер-министр республики Андрей Чертков отметил, что в работу по восстановлению республики включились 26 регионов и 8 госкомпаний, на объектах задействуется свыше 22 тыс. специалистов и 2 тыс. единиц техники

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,8 тыс. объектов соцкультбыта и 4,5 тыс. многоквартирных домов восстановлены в ДНР с 2022 года, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Чертков.

"Конечно, ключевое слово этих лет - восстановление. Грандиозное по своим масштабам, - сказал Чертков. - За три года восстановлено 4,5 тыс. многоквартирных домов, более 1,8 тыс. объектов соцкультбыта, включая учебные заведения, детсады, объекты здравоохранения, культуры и спорта, более 2 тыс. объектов ЖКХ. Ведется ремонт фасадов и квартир, благоустройство общественных и придомовых территорий. Поэтому отрасль-локомотив экономики сейчас - строительство. Именно здесь задействованы основные ресурсы".

Он добавил, что в работу по восстановлению республики включились 26 регионов и 8 госкомпаний, на объектах задействуется свыше 22 тыс. специалистов и 2 тыс. единиц техники. "Это были три не самых простых года. Переходный период всегда сложный, тем более когда речь идет о трансформациях такого масштаба. Но под руководством главы республики Дениса Пушилина мы продолжаем четко идти курсом, обозначенным нашим президентом. Наша главная задача - довести уровень жизни в регионе до среднероссийского, а значит решить весь комплекс проблем, некоторые из которых накапливались десятилетиями. Этот процесс поэтапно отражен в программе социально-экономического развития ДНР", - заключил собеседник агентства.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.