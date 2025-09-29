В Белгороде выполнили основные работы по восстановлению электроэнергии

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что осталось подключить лишь небольшое число абонентов

БЕЛГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Энергетики выполнили основную часть работ по восстановлению электроснабжения в Белгороде и Белгородском районе после атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которых нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах", - написал он.

Губернатор сообщил, что пока электроэнергию не подали в Центр образования №1, школу №48, во 2-й и 33-й детские сады. Но энергетики обещают это сделать в ближайший час. "Поэтому школы и детские сады будут работать в привычном режиме", - отметил глава региона.

По его словам, самая большая проблема остается с подачей горячей воды. Но общий объем повреждений власти смогут оценить только в светлое время суток. "Поэтому проведу в 11:00 [мск] заседание штаба и буду понимать к 12:00 сроки восстановления", - добавил губернатор.