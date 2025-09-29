Всего в опросе приняли участие 1 600 работающих родителей школьников

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Каждый шестой родитель (16%) школьника планирует взять отпуск, отгул или выходной за свой счет в период осенних каникул своего ребенка. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1 600 имеющих работу родителей детей школьного возраста.

"16% родителей учеников в этом году планируют приурочить отпуск ко времени осенних каникул в школах, чтобы уделить больше времени детям. Так поступят 18% матерей и 13% отцов", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что намерения родителей сильно зависят от того, в каком классе учится их ребенок. Так, в отпуске будут 19% родителей младшеклассников, 12% родителей учащихся среднего звена и 7% родителей учащихся 10-11 классов.

65% родителей не станут брать отпуск на время осенних каникул детей-школьников, а еще 19% пока не решили.