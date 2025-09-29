Путин заявил об успехе проекта олимпиады по финансовой безопасности

Проект проведения мероприятия с каждым годом расширяет географию, подчеркнул президент России

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Проект проведения международных олимпиад по финансовой безопасности состоялся и с каждым годом расширяет свою географию, а число участников соревнований растет. Об этом в видеообращении к открытию финала V Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил президент России Владимир Путин.

29 сентября в Красноярске открылся финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности, в котором принимают участие представители порядка 40 стран.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся. С каждым годом он расширяет свою географию и представительство, служит одним из ключевых мероприятий масштабного международного движения по финансовой безопасности. Нынешняя олимпиада объединила в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета около 600 школьников и студентов из стран СНГ, БРИКС, ШОС и многих других государств", - сообщил Путин.

Глава государства напомнил, что первая олимпиада по финансовой безопасности прошла в 2021 году и уже тогда получила признание от экспертов и специалистов.

В Красноярске с 29 сентября по 3 октября впервые проходит финал олимпиады по финансовой безопасности. В Красноярск прибыли делегации, в том числе из Армении, Алжира, Аргентины, Белоруссии, Казахстана, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана. Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере "Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма". Олимпиада проходит при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети".