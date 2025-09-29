Оскар Кучера и группа "Катюша" выступили перед бойцами "Востока"

Актер и телеведущий отметил, что важно помогать военнослужащим хотя бы эмоциональной поддержкой

МАРИУПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера, а также московская музыкальная группа "Катюша" выступили перед бойцами группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Вы делаете так, чтобы мы мирно могли существовать там, в тылу, а мы обязаны, я считаю, просто помогать хотя бы тем, что мы можем, поддерживать какое-то эмоциональное настроение. И показывать вам, дорогие бойцы, что вы не одни, потому что мы о вас помним, мы о вас думаем, мы с вами. Потому что это будет наша общая победа. Но без вас она просто никак не возможна", - обратился к бойцам Кучера.

После выступления одна из троих солисток музыкального коллектива "Катюша" Юлия Поленкова рассказала ТАСС, что это уже 22-я командировка группы в зону СВО. Всего певицы дали около 100 концертов для бойцов, в том числе в военных госпиталях.

"Были везде. Донецк, Луганск - по несколько раз. Первая командировка наша была в Херсонской области, в Запорожской мы были. С девчонками мы объездили абсолютно все", - поделилась Поленкова.

По ее словам, группа начинала с 3 авторских песен, теперь в репертуаре их 12. Многие бойцы, рассказала певица, уже заранее знакомы с их творчеством, посвященном военным победам и героизму российских военных. Ребята, добавила Поленкова, всегда тепло принимают и очень ждут их выступлений.

"У нас еще какая миссия: мы приезжаем из Москвы и рассказываем ребятам, как там. А когда уезжаем, мы рассказываем там о наших героях, которые здесь сейчас защищают нашу страну, и ими нужно гордиться. Сейчас патриотизм в целом вырос в разы, и это круто, что даже маленькие дети слушают наши песни [о российских военных]. Они понимают, кто сейчас элита вообще у нас в стране", - заключила певица.