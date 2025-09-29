Военнослужащий сбежал из воинской части и уехал в Новосибирск, спустя почти 1,5 года он добровольно явился в военный следственный отдел

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему, признанному виновным в дезертирстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий с целью навсегда уклониться от прохождения службы сбежал из воинской части и уехал в Новосибирск, где, не имея намерения приступать к исполнению обязанностей, проводил время по своему усмотрению. Спустя почти 1,5 года он добровольно явился в военный следственный отдел и заявил о себе.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет", - сообщили в пресс-службе.