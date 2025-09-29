Научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что 29 и 30 сентября дневная температура в городе составит 9-11 градусов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первая половина текущей недели по климату будет соответствовать середине октября, температуры будут ниже нормы на 3-4 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник и вторник дневная температура в Москве составит 9-11 градусов, по области - до 17. А в ночь на вторник из-за максимально высокого давления значения могут понижаться до минус 4 градусов. В среду максимальная температура днем составит 12 градусов. Такой температурный фон на 3-4 градуса ниже нормы, он более характерен для середины октября", - сказал он.

Особенно необходимо подчеркнуть, рассказал Вильфанд, что в утренние часы, когда москвичи будут собираться на работу или готовить детей в школу, температуры будут низкими - около 4-5 градусов.