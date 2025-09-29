Ремонты также проводит компания "Единый заказчик"

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Свыше 500 детсадов, школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования (СПО) ДНР восстановлены по линии шефской помощи за три года, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"Силами регионов-шефов за три года отремонтировано более 500 образовательных организаций", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что речь идет о детсадах, школах, учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования. Преимущественно они восстанавливаются по шефской линии. Например, в этом году 81 из 134 объектов образования делают регионы-шефы. Ремонты также проводит компания "Единый заказчик". Кроме того, с прошлого года шесть школ четырех муниципалитетов ДНР вошли в план модернизации по госпрограмме "Развитие образования".

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.