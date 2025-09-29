Канатную дорогу на Эльбрусе закрыли на однодневный техрегламент

Это необходимо для безопасности гостей курорта

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Работу канатных дорог, ведущих на Эльбрус, приостановили на один день для проведения технического регламента, сообщается на сайте курорта "Эльбрус".

"29 сентября канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день. Они нужны курорту для вашей постоянной безопасности", - говорится в сообщении.

До конца 2025 года канатную дорогу на плановые работы закроют еще шесть раз.

25 сентября подъемник заработал после большой инспекции, в результате которой специалисты заменили детали и механизмы, провели капитальный ремонт.