КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Проведение финала международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске даст импульс к развитию международного взаимодействия в вопросах финансовой безопасности. Об этом в своем приветственном слове к открытию финала V Международной олимпиады по финансовой безопасности сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

29 сентября в Красноярске открылся финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности, в котором принимают участие представители порядка 40 стран.

"На этот раз финальный этап собрал сильнейших представителей национальных сборных из почти 40 стран глобального юга и востока. Убежден, что соревнования, как обычно, пройдут в духе честной борьбы, придадут дополнительный импульс к развитию международного взаимодействия в области финансового безопасности, будут содействовать установлению взаимополезных молодежных стандартов. А культурная программа позволит зарубежным участникам обогатить свои знания о нашей великой стране", - зачитал приветственное слово старший советник департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Лябухов.

Лавров также отметил, что международная олимпиада утвердилась в качестве полезной площадки для повышения финансовой и правовой грамотности молодежи.

В Красноярске с 29 сентября по 3 октября впервые проходит финал олимпиады по финансовой безопасности. В Красноярск прибыли делегации, в числе которых Армения, Алжир, Аргентина, Белоруссия, Казахстан, Индия, Индонезия, Иордания, Иран. Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере "Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма". Олимпиада проходит при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети".