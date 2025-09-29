В России объем бытовых отходов вырос до 325 кг на человека в год

Первое место в этой категории заняла Магаданская область - в среднем 650,8 кг на жителя

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Среднестатистический россиянин за 2024 год оставил после себя 325 кг мусора, что на 1% (на 3 кг) больше, чем годом ранее, подсчитали в аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза" на основе данных Росприроднадзора. Общий объем отходов вырос за год на 396 тыс. тонн, до 47,5 млн тонн, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"В 2024 году россияне сгенерировали 47,5 млн тонн бытовых отходов, что на 0,8%, или на 396 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В целом динамика образования бытовых отходов за год осталась сравнительно стабильной, тогда как, например, оборот розничной торговли увеличился на 7,2%, а реальные располагаемые доходы - на 7,3%. Такая картина указывает на то, что темпы потребления товаров и услуг и генерируемые отходы не всегда коррелируют напрямую, а эффективное управление отходами и внедрение новых технологий становятся все более значимыми для поддержания экологического баланса", - говорится в исследовании.

В зависимости от региона масса твердых коммунальных отходов на душу населения различается до четырех раз. Первое место по объему отходов заняла Магаданская область (в среднем 650,8 кг на жителя в год), далее следуют Калининградская область (507,8 кг), Чукотский автономный округ (458,5 кг), Рязанская область (454,1 кг), Крым (441,4 кг), Московская агломерация (440,2 кг), Воронежская область (430,5 кг), Ямало-Ненецкий автономный округ (428,9 кг), Сахалинская область (422,1 кг) и Калужская область (416,9 кг).

Наименьший объем мусора приходится в среднем на одного жителя Бурятии (151,2 кг в год), Калмыкии (212,6 кг), Тувы (215,6 кг), Еврейской автономной области (221,2 кг), Хакасии (226,8 кг), Марий Эл (231 кг), Волгоградской области (238,6 кг), Чувашии (242,6 кг), Алтайского края (245,8 кг) и Якутии (247,9 кг).

"За 2024 год Российский экологический оператор внедрил ряд новшеств в инфраструктуре обращения с отходами, включая систему фотофиксации вывоза отходов с помощью приложения для водителей мусоровозов, упрощенное размещение контейнерных площадок и пунктов приема вторичных ресурсов, эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров, оборудование полигонов дронопортами для удаленного мониторинга и обновленные территориальные схемы обращения с отходами с учетом труднодоступных территорий. Эти меры направлены на повышение прозрачности и эффективности работы отрасли, а также на улучшение взаимодействия с гражданами", - заявил член совета директоров "Финэкспертизы" Агван Микаелян, чьи слова приводятся в сообщении.

Новые объекты обращения с ТКО

В то же время в стране было введено 32 объекта обращения с твердыми коммунальными отходами: 9 объектов по обработке, 10 - по утилизации, 6 - по размещению и 7 комплексных объектов. Общая мощность введенных объектов составила около 1,8 млн тонн по обработке, 0,8 млн тонн по утилизации и 1,5 млн тонн по размещению. Среди крупнейших проектов года - комплекс по переработке отходов "Волхонка" в Санкт-Петербурге (с пропускной способностью в 600 тыс. тонн в год), КПО "Кингисепп" в Ленобласти (300 тыс. тонн), мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле Свердловской области (185 тыс. тонн), полигон в Липецкой области (100 тыс. тонн), полигон в Кумторкалинском районе Дагестана - первый из шести запланированных объектов большого комплекса (300 тыс. тонн), мусоросортировочный комплекс в Верещагино Пермского края (25 тыс. тонн), комплекс по утилизации шин в Приморском крае, отмечается в исследовании.