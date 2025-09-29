В 2025 году голосовая связь "Феникса" стала доступна во Владимировке, Горняке, Красногоровке, Курахово и Украинске

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Республиканский оператор связи "Феникс" обеспечил покрытие голосовой связью 84% площади ДНР, включая ряд освобожденных населенных пунктов, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"С учетом новых освобожденных территорий в период с 2022 по 2025 год сеть голосовой связи оператора покрывает 84% площади ДНР и, естественно, будет расширяться по мере освобождения населенных пунктов", - сказал Ежиков.

Он добавил, что в 2025 году голосовая связь "Феникса" стала доступна в освобожденных от ВСУ Владимировке, Горняке, Красногоровке, Курахово и Украинске.

Сотовый оператор "Феникс" заработал в ДНР в тестовом режиме с 2015 года, полноценно - с 2016 года. С 1 ноября 2023 года для пользователей оператора стал доступен роуминг по всей России. В сентябре прошлого года в Херсонской области открылся первый офис "Феникса".