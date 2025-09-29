По словам парламентария, школьные уроки физкультуры направлены на развитие различных навыков

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Школьники, занимающиеся в спортивных секциях, все равно должны посещать уроки физкультуры. Такое мнение высказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия"), отвечая на вопрос, могут ли детям-спортменам разрешить тратить время школьного урока физкультуры на домашнее задание или отдых.

"Я считаю, что если в школе есть урок, то ребенок должен его посещать. Потому что если школьник его не посещает, то у нас возникает еще больше вопросов: где ребенок в этот момент будет находиться, кто несет за него ответственность и так далее", - сказала депутат.

Кроме того, по словам парламентария, школьные уроки физкультуры направлены на развитие различных навыков. "Тут и лыжи, и бег, и плавание. Поэтому, каким бы спортом ребенок ни занимался, мое мнение, что на урок физкультуры он должен ходить, сдавать свои первые экзамены на ГТО и дальше расти к золотому значку", - отметила Буцкая.