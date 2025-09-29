Около 71% из них находятся в ДНР, сообщили в пресс-службе ППК "Единый заказчик в сфере строительства"

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Публично-правовая компания (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" восстановила 3,1 тыс. объектов в Донбассе и Новороссии с 2022 года. Большинство из них находятся в ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе ППК.

"С 2022 года во всех четырех регионах полностью восстановлено и сдано - 3,1 тыс. объектов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что около 71% от общего числа восстановленных в Донбассе и Новороссии объектов находятся в ДНР. Компания занимается жилыми и социальными объектами, включая образовательные и медицинские учреждения. Например, в Мариуполе ППК восстановила корпуса Приазовского государственного технического университета и Мариупольского госуниверситета им. Куинджи, в Донецке построила новый корпус Донецкого республиканского перинатального центра им. профессора В. К. Чайки.