В представительство ДНР в Москве поступило более 30 тыс. обращений с 2022 года

Людей интересовали вопросы восстановления документов и жилья, поиск родственников

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве получило с момента открытия в 2022 году свыше 30 тыс. обращений от жителей Донбасса и Новороссии. Изначально большинство обращений было связано с вопросом восстановления документов после эвакуации из зоны боевых действий, сейчас люди обращаются за социальными выплатами, сообщила ТАСС зампред правительства ДНР, руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.

"Если говорить про полный период работы, к нам обратилось свыше 30 тыс. человек. Это огромная цифра для представительства, работающего в Москве. Уверяю вас, когда мы общались с нашими коллегами из других регионов, и они слышали эту цифру, то, конечно, они говорили, что они работают здесь десятилетия, и за все эти десятилетия не набралось еще такого количества обращений", - рассказала Макеева.

Она уточнила, что представительство начало свою работу в середине 2022 года, к тому моменту уже насчитывалось порядка пяти млн человек, которые были эвакуированы из зоны боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Обращение в представительство поступали от жителей всех этих регионов. Людей интересовали вопросы восстановления документов и жилья, поиск родственников.

"В период 2022-2024 годов на первом месте оставался вопрос восстановления документов, поскольку, как вы понимаете, многие люди отправлялись в эвакуацию очень срочно, экстренно: уже шли серьезные обстрелы, позади горели дома, поэтому кто-то мог просто забыть эти документы дома впопыхах или было не до сбора документов, кто-то просто утерял их в процессе эвакуации, у кого-то они были испорчены <…>. Вот в этот процесс (восстановления документов) мы включались, связывали с необходимыми органами на территории. В некоторых вопросах федеральные органы помогали", - добавила Макеева.

Со временем количество обращений уменьшилось, отметила собеседница агентства. На сегодняшний день представительство получает порядка 100 обращений в месяц. "На первом месте у нас уже стоит вопрос получения социальных выплат. Их (людей) беспокоит сегодня пересчет пенсии, возможность получить компенсацию за поврежденное жилье, возможность переоформить те платежи, которые они получали в прошлой жизни. Вот этот вопрос вышел на первое место", - уточнила она.

О референдуме

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 28 сентября Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.