Суд также потребовал удалить видеозапись, пост в Telegram-канале и опубликованный текст монолога, содержащие сведения, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен) и Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) опубликовать опровержение на видео и посты касаемо "расследования" финансовой деятельности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева, следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление РФПИ к ФБК Алексея Навального и Певчих было подано 17 апреля 2025 года. Обращение в суд произошло в форме искового заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений. 18 сентября 2025 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск РФПИ, не раскрывая деталей.

В заявлении фонд указывает, что информация в Telegram-канале, на сайте и видео на YouTube-канале Алексея Навального касаемо РФПИ, в частности главы фонда Кирилла Дмитриева, не соответствует действительности и портит деловую репутацию. Автором видео является Мария Певчих, уточняет суд.

Суд принял решение обязать Певчих в течение пяти календарных дней с даты вступления в силу решения по делу удалить видеозапись, пост в Telegram-канале и опубликованный на сайте Навального текст монолога, которые содержат "сведения, признанные судом не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций". Кроме того, Певчих обязуется опубликовать на канале YouTube, сайте Навального и в Telegram-канале видеозапись с опровержением.

Суд также обязал взыскать с Певчих в пользу РФПИ неустойку в размере 75 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда после его вступления в законную силу, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 150 тыс. рублей.