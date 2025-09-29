Топливо доставляется в город непрерывно, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Продажа бензина ряда марок на заправках ТЭС в Севастополе с понедельника ограничена до 30 л на человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С сегодняшнего дня продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС будет ограничена 30 литрами в один автомобиль или одну канистру. То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо. Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике", - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что бензин доставляется в город непрерывно, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы. Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Республики Крым и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась. Ранее губернатор сообщал, что правительство региона находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России, проблему поставок топлива решают в ручном режиме.