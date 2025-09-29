В первую очередь тепло начнут подавать в учреждения образования, здравоохранения, культуры и соцобслуживания

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тепло в учреждения образования, здравоохранения, культуры и соцобслуживания сегодня начнут подавать в Липецке. Постановление подписал глава города Роман Ченцов, сообщил он в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня начинаем подавать тепло в учреждения образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта по заявкам руководителей. Соответствующее постановление уже подписано", - написал глава города.

Ченцов напомнил, что процесс запуска тепла занимает несколько дней, поскольку система должна наполниться и набрать нужный режим, тепло в здания будет поступать постепенно. Он также отметил, что тепло в многоквартирные дома придет тогда, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти дней подряд будет ниже плюс 8 градусов. "Такой порядок установлен нормативами, он позволяет правильно и безопасно включить тепло", - отметил глава города.