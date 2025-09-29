Из участников 200 побывали в арктических регионах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек приняли участие в просветительском проекте "Встреча поколений", реализуемого Межрегиональной общественной организацией "Ассоциация полярников" (АСПОЛ) с 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба АСПОЛ со ссылкой на руководителя проекта Екатерину Подкуйко.

"С момента старта в 2023 году в нем [в проекте] уже приняли участие более 10 тыс. человек, 200 из которых побывали в арктических регионах. В новом сезоне организаторы планируют привлечь 28 тыс. учащихся, а 800 лучших из них получат уникальный шанс отправиться в поездку по Арктике, чтобы своими глазами увидеть ее мощь и потенциал", - говорится в сообщении.

В ходе открытия сезона, генеральный директор ФГБУ "Главсевморпуть" Сергей Зыбко рассказал о больших возможностях самореализации в Арктике и призвал молодежь "связать с ней свою жизнь". Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения АСПОЛ в Чукотском автономном округе (ЧАО) Елена Евтюхова зачитала приветствие от губернатора региона Владислава Кузнецова. "На этой площадке встречаются мудрость и опыт старших поколений с энергией и любопытством молодежи", - говорится в обращении губернатора.

Проект "Встреча поколений" реализуется Международным гуманитарно-просветительским центром "Полюса Земли" имени А. Н. Чилингарова. Его цель - привлечение внимания учащихся средних классов к возможностям и перспективам работы в Арктике и Антарктике, оказание профориентационной помощи школьникам, стоящим перед выбором будущей профессии, а также содействие повышению престижа работы на Севере. Открытие сезона 2025-2026 года приурочено ко дню рождения полярника и исследователя Арктики и Антарктики, Героя СССР и РФ, первого президента АСПОЛ Артура Чилингарова.

