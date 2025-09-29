Для студентов факультета русского языка начался курс обучения русскому языку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Площадка центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку РГПУ им. А. И. Герцена заработала в Монгольском государственном университете образования. Для монгольских студентов факультета русского языка здесь начался курс обучения русскому языку, сообщает пресс-служба РГПУ им. А. И. Герцена.

"Обучение продлится до средины ноября 2025 года. За это время монгольские учащиеся пройдут курсы по пяти дополнительным программам, охватывающим уровни владения русским языком от начального А1 до продвинутого B2", - отмечается в сообщении.

В том числе, рамках курса запланирована реализация дополнительной общеразвивающей программы "Русский язык и русская речь в XXI веке. Уровень В1-В2". Указанная программа позволит обучающимся узнать о тонкостях современной русскоязычной коммуникации.

Как указали в пресс-службе, в августе 2025 года Герценовский университет заключил соглашения о сотрудничестве с Монгольским государственным университетом образования и Монгольским государственным университетом. Стратегическими задачами взаимодействия высших учебных заведений выступают продвижение русского языка и образования на русском языке, а также академическое и научно-методическое сотрудничество.

Герценовский университет активно расширяет международное взаимодействие, способствуя продвижению русского языка и российского образования за границей в соответствии с задачами Минпросвещения России. Центры открытого образования на русском языке и по обучению русскому языку, созданные при университете, успешно функционируют во Вьетнаме, Лаосе, Узбекистане, Китае и Монголии.

В рамках сотрудничества с Вьетнамом российский вуз осуществляет руководство центрами открытого образования в Данангском и Ханойском университетах. В 2025 году Герценовский университет стал площадкой для проведения Фестиваля вьетнамского языка в рамках Недели Вьетнама в Санкт-Петербурге.