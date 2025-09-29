В Новосибирской области почти 400 человек переселят из аварийного жилья

Мероприятия реализуют до 2027 года

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Почти 400 человек планируется расселить из ветхого и аварийного жилья в Новосибирской области в 2025-2026 годах, на эти средства будет направлено более 800 млн рублей, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

"В рамках региональной программы планируется переселение 394 человека из аварийного жилья площадью 7,63 тысяч кв. м. Мероприятия будут реализованы в течение 2025-2026 годов в четырех городах - Новосибирске, Искитиме, Оби и Татарске", - приводятся в сообщении слова и.о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова.

Средства на программу расселения будут выделены из бюджетов разных уровней, включая федеральное финансирование.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что заявку в федеральный "Фонд развития территорий" на выделение средств регион направят в ближайшие дни, ожидается, что средства поступят в регион уже в конце октября. В 2025 году за счет областного бюджета уже расселили 53 человека из аварийного жилья площадью 780 кв. м, потратив на это 68 млн рублей, отмечается в сообщении.

По данным на апрель 2024 в Новосибирске планируется расселить более 5 тыс. семей из почти 500 аварийных домов за пять лет до 2029 года. В 2023 году завершилась региональная программа расселения для домов, признанных аварийными до 2017 года - квартиры получили более 2,6 тыс. жителей из 94 объектов.