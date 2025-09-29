В диппредставительстве указали, что акт вандализма является "печальным следствием "украинизации" Европы"

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Загребе ожидает от хорватских властей выявления виновных в осквернении бюста первому космонавту Юрию Гагарину в городе Пула.

"Посольство Российской Федерации разделяет с российскими соотечественниками глубокую обеспокоенность и негодование по факту осквернения в городе Пула бюста первому космонавту Земли - нашему великому соотечественнику Юрию Алексеевичу Гагарину. Посольство <...> рассчитывает, что правоохранительные органы Республики Хорватии примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности по всей строгости закона", - говорится в Telegram-канале российского диппредставительства.

Как сообщили в посольстве, в ночь на понедельник неизвестные вандалы закрасили краской бюст Гагарина и оставили на памятнике надпись с лозунгом украинских националистов. В диппредставительстве назвали акт вандализма "печальным следствием "украинизации" Европы".

Бюст Юрия Гагарина был открыт по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос в 2021 году и стал третьим памятником космонавту в Хорватии. Бюст открыли неподалеку от аллеи, представляющей собой макет солнечной системы, на которой планеты изображены высаженными цветами.