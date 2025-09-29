В 2025 году по этой программе работу получили 143 врача

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Около 150 врачей устроят по программе "Земский доктор" в Республике Дагестан в 2026 году, в 2025 году по этой программе работу получили 143 врача. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Республики Дагестан Ярослав Глазов.

"В этом году 143 человека у нас будет устроено [по программе "Земский доктор"]. <…> Сейчас заключаем с ними договора, и они начнут работать. В следующем году у нас тоже порядка 147 человек будет по "Земскому доктору" устроены", - сообщил Глазов.

По его словам, в республике очень востребована программа "Земский доктор". "В Республике Дагестан очень хорошо реализуется программа "Земский доктор. Мы, наверное, лидеры по всей стране по объему реализации. <…> У нас на это большой спрос, потому что очень много отдаленных районов, где нужны специалисты, и программа включает компенсацию до 2 млн рублей. Главы районов предоставляют жилье в республике, что тоже мотивирует молодого специалиста приезжать в район. <…> В следующем году и следующие пять лет обязательно эта программа у нас продолжится", - добавил министр здравоохранения республики.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" действуют в России с 2012 года. По ним уехавшим в сельскую местность работникам предусматривается компенсационная выплата, при этом специалисты обязаны отработать на селе не менее пяти лет. Размер выплаты - 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. для фельдшеров. В случае с труднодоступной местностью выплаты увеличиваются до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно, а на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии выплаты составляют 2 млн для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров.