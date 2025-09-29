Предстоящая встреча с президентом очень важна, подчеркнул глава при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Предложения по развитию и оптимизации санаторно-курортного комплекса в России могут стать одной из тем предстоящей в декабре встречи главы государства Владимира Путина с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщил глава Совета Валерий Фадеев.

"Если мы сформулируем рациональные предложения по развитию санаторно-курортного дела, рациональные сегодняшней ситуации, мы можем выходить на президента. Предстоящая встреча с президентом очень важна, потому что по итогам встречи президент дает десятки поручений", - сказал Фадеев на заседании рабочей группы "Здравоохранение и народосбережение" на тему развития санаторно-курортного комплекса РФ как основы для достижения национальных целей развития.

Он добавил, что если по результатам совещания удастся подготовить рациональные, разумные предложения, то можно получить поддержку президента. "И эти предложения должны быть в первую очередь в области организации, развития санаторно-курортного дела, его оптимизации, привлечения негосударственных инвестиций", - сказал Фадеев.

Путин ежегодно встречается с СПЧ, заседания с участием президента традиционно приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.