Проект реализуется в соответствии с Концепцией развития гуманитарного потенциала ОАО "РЖД" за рубежом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и АНО "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) передали современное оборудование учебным учреждениям Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе гуманитарной организации. Долгосрочный проект реализуется в соответствии с Концепцией развития гуманитарного потенциала ОАО "РЖД" за рубежом и при поддержке Россотрудничества.

Уточняется, что партия оборудования была передана в специализированную общеобразовательную школу №180 Шайхонтохурского района столицы Узбекистана и ташкентский транспортный техникум. В Бишкеке оборудование доставили в профессиональный лицей №97 железнодорожников. А в Алма-Ате новую технику получил колледж транспорта и коммуникации.

В пресс-службе РГМ добавили, что в сотрудничестве с РЖД оказывают материально-техническую поддержку образовательным учреждениям с русским языком обучения за рубежом с 2023 года. С тех пор крупные партии оборудования, компьютерной техники и учебников получили учебные заведения Казахстана, Киргизии, Монголии, Туркмении и Узбекистана.