Будут круглые столы и научная работа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Форум малых музеев, который пройдет с 1 по 10 октября в Петербурге в 15-й раз, объединит 90 городских, районных, ведомственных и других музеев. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Александров.

"Всего у нас 90 площадок в этом году. <…> Будут круглые столы, будет научная работа, подготовили интересную событийную программу", - сказал Александров.

Малые музеи Петербурга и Ленобласти в дни фестиваля организуют не только тематические мероприятия - экскурсии, лекции, выставки, прогулки, интерактивные программы и квесты для детей и взрослых, но и дни открытых дверей.

Впервые в этом году к мероприятию подключилась и Ассоциация вузовских музеев Республики Карелия.

"У нас есть договоренность с руководством комитета по культуре, законодательного собрания по сотрудничеству с Карелией для популяризации их музеев", - отметила руководитель Общегородского центра по теории и практике музейного дела, директор Мемориального музея "Разночинный Петербург" Тамара Федоренко.

Форум малых музеев проводится в Санкт-Петербурге с 2011 года. Проект был разработан общегородским научно-методическим центром по теории и практике музейного дела, созданным на базе музея "Разночинный Петербург".