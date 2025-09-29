Магас постепенно становится центром притяжения для тех, кто хочет построить карьеру в IТ, сообщил директор образовательного кластера "Академия цифрового развития" Дмитрий Арцюх

МАГАС, 29 сентября./ТАСС/. Финальный в 2025 году отборочный этап на бесплатное обучение в школе цифровых технологий от Сбера стартовал в Ингушетии. На участие в нем 15% заявок поступили из регионов СКФО, а также других округов России, сообщил ТАСС директор образовательного кластера "Академия цифрового развития" Дмитрий Арцюх.

"Интерес к обучению в "Школе 21" в Магасе растет с каждым годом. На финальный отборочный "бассейн" в 2025 году 15% заявок поступило из других регионов. В школу едут участники из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ростовского краев, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Ленинградской области. Таким образом, Магас постепенно становится центром притяжения для тех, кто хочет строить карьеру в ИТ", - сказал Арцюх.

По его словам, продолжительность обучения варьируется от 9 месяцев до 3 лет в зависимости от выбранного направления и индивидуального темпа, который участник определяет самостоятельно. А уже в начале следующего года кампус "Школы 21" в Магасе выпустит первую группу IТ-специалистов по востребованным направлениям.

"Все они проходят обязательную бесплатную стажировку, которая позволяет сразу погрузиться в реальные проекты и профессиональные процессы. Такой подход формирует навыки, необходимые для успешной карьеры в цифровой индустрии, и делает обучение максимально приближенным к условиям ИТ-компаний. Для тех, кто еще не знаком со "Школой 21" и образовательным кластером "Академия цифрового развития" в ноябре состоится день открытых дверей, мы покажем инфраструктуру кластера, а также подробно расскажем о методике обучения", - сообщил ТАСС директор кампуса "Школы 21" Руслан Колоев.

Академия цифрового развития, открывшаяся в начале 2024 года, создана при поддержке основателя группы "Сафмар" Микаила Гуцериева. На ее базе образован передовой образовательный IT-проект "Школа 21", который курирует Сбер, "Бизнес-акселератор Ингушетии", созданный в партнерстве с Акселератором ФРИИ, "Центр карьеры" и собственные образовательные программы. Высококвалифицированные выпускники смогут работать как в существующих и вновь создаваемых предприятиях республики, так и в федеральных компаниях в удаленном формате. В академии можно бесплатно обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме.