МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Медицинские или образовательные организации, выполняющие функции опекуна, должны будут предоставлять отчет об управлении имуществом подопечного до 1 апреля, а не до 1 февраля. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Норма распространяется и на организации, которые оказывают социальные услуги, и другие организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти учреждения также должны будут предоставлять отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного должен предоставляться в письменной форме за предыдущий год в орган опеки и попечительства ежегодно не позднее 1 апреля текущего года.