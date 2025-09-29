В Новосибирском зоопарке на свет появился детеныш краснокнижного орангутана

В первую неделю после рождения детеныша сотрудники зоопарка круглосуточно дежурили у вольера, чтобы иметь возможность максимально быстро отреагировать на любую ситуацию

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Детеныш орангутана появился на свет в Новосибирском зоопарке имени Шило. Об этом сообщила пресс-служба учреждения, поделившись видео с малышом.

Орангутан Мишель родила девочку. Она уже в третий раз становится матерью, но в силу неопытности ей не удалось самостоятельно выкормить первых двух детенышей, поэтому их пришлось вскармливать искусственно.

"Однако в этот раз произошло нечто особенное: у Мишель, которая сама когда-то была выкормлена сотрудниками зоопарка, неожиданно проснулся сильный материнский инстинкт. Она буквально не расстается с малышкой ни на секунду. Постоянно держит ее на руках, согревает своим теплом", - говорится в сообщении.

В первую неделю после рождения малышки сотрудники зоопарка круглосуточно дежурили у вольера, чтобы иметь возможность максимально быстро отреагировать на любую ситуацию. При этом были созданы все необходимые условия для тишины и покоя, чтобы Мишель и ее детеныш могли спокойно адаптироваться. Даже отца малышки - Бату - Мишель подпускает с большой осторожностью. Это абсолютно естественное поведение для орангутанов: самка полностью берет на себя ответственность за безопасность детеныша и тщательно контролирует, кто и как с ним взаимодействует.

Борнейский орангутан или Калимантанский орангутан один из двух ныне существующих видов орангутанов; обитает как на индонезийской, так и на малайзийской территориях острова. В самом названии орангутанов подчеркивается их близость к человеку. В переводе с малайского языка слово "орангутан" означает "лесной человек". Орангутаны живут дольше иных гоминидов, не считая человека. В неволе известны случаи, когда особи жили дольше 60 лет. Внесен в Международную Красную книгу.

О зоопарке

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.