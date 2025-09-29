Голикова считает, что у россиян есть потенциал жить до 120 лет

По словам вице-премьера РФ, задача правительства - увеличить ожидаемую продолжительность жизни, в том числе здоровой жизни

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Многие россияне уже сейчас имеют большой потенциал жить до 120 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный - кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет", - сказала она на пресс-конференции, посвященной старту регионального движения "За медицину здорового долголетия".

По словам Голиковой, задача правительства РФ - увеличить ожидаемую продолжительность жизни, в том числе здоровой жизни.