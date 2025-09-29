Содействие оказали столичные росгвардейцы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Столичные росгвардейцы оказали содействие при задержании по итогам рейда в хостелах более 70 нарушителей миграционного режима, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Сотрудники ОМОН "Авангард" и ОМОН "Меч" на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве оказали содействие представителям Военного следственного управления Следственного комитета РФ, ФСБ и МВД России при проведении контрольно-профилактического мероприятия на территории хостелов на юго-востоке столицы. В гостиницах на улице Шкулева правоохранители проверили свыше 1 тыс. иностранных граждан", - сказали в пресс-службе.

По результатам рейда задержаны 72 человека, нарушивших миграционный режим и правила постановки на воинский учет. Они доставлены в отделы полиции.