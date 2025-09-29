Для погружения в профессию с первого курса ведется тесное сотрудничество с ведущими предприятиями города

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Около 7,7 тыс. студентов в Москве в этом году поступили на IT-специальности в колледжах, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Популярность этого направления выросла почти на 10% по сравнению с 2024 годом", - отметил мэр.

Он уточнил, что в столичных колледжах открыты 12 востребованных IT-специальностей - в области разработки программного обеспечения и веб-разработки, информационной безопасности, поддержки систем, монтажа сетей связи. Самая популярная из них - "Информационные системы и программирование". Собянин подчеркнул, что в этом учебном году появилось несколько новых направлений: разработка компьютерных игр, квантовые коммуникации, технологии дополненной и виртуальной реальности и другие.

"Для высокого качества обучения постоянно модернизируем материально-техническую базу, в частности создаем технологичные пространства и киберполигоны. Много внимания уделяем повышению квалификации преподавателей. В том числе они учатся внедрять в образовательный процесс ИИ", - добавил он.

Кроме того, для погружения в профессию с первого курса ведется тесное сотрудничество с ведущими предприятиями города. Число партнеров столичных колледжей превысило 300. Это позволяет студентам и выпускникам колледжей трудоустраиваться в успешные компании.