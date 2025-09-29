Истцы также просят у суда взыскать моральный вред в 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Родственники жителей блокадного Ленинграда подали иск с просьбой восстановить место захоронения прабабушки и дедушки на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

"Игорь и Аида подали в суд на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и на СПб ГКУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела". <…> Истцы просят у суда восстановить место захоронения их родственников в соответствии с документами и взыскать моральный вред в 1 000 000 рублей", - написала она.

Отмечается, что прабабушка истца в 1959 году была похоронена на Богословском кладбище, что подтверждается архивной справкой. В 1974 году там же была подзахоронена урна с прахом дедушки, что также подтверждено документально. На месте захоронения было установлено надгробие, члены семьи регулярно посещали место погребения, ухаживали за ним.

В 2010 году на месте захоронения возникла могила незнакомой истцам женщины. В дальнейшем на том же месте появились фамилии еще двух человек. Отмечается, что истцы и их родственники неоднократно обращались с заявлениями к администрации кладбища и в профильный комитет. По словам истца, ответы были противоречивы и уклончивы: то сообщалось о переносе, то о сохранении захоронений на прежнем месте. При этом на соседнем участке стоит только крест с фамилией прабабушки, непонятно, где находятся останки. Как отметили истцы, в 2025 году им было устно предложено отказаться от прав на спорный участок.

"И прабабушка (1876 г. р.), и дедушка (1904 г. р.) являлись жителями блокадного Ленинграда, всю жизнь трудились на благо Родины, имели почетные звания", - привела Лебедева выдержку из иска.