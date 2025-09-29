Главная манифестация проходит перед штаб-квартирой правительства в Бухаресте, другие организованы в Клуже-Напоке, Яссах, Галаце, Сучаве, Алба-Юлии, Сибиу, Бая-Маре и Тимишоаре

БУХАРЕСТ, 29 сентября. /ТАСС/. Тысячи румынских студентов участвуют в масштабных акциях протеста против принятых правительством мер жесткой экономии в системе образования, которые проходят по всей стране в день начала нового учебного года в вузах страны. Об этом сообщило Радио Румынии.

Главная манифестация проходит перед штаб-квартирой правительства в Бухаресте, другие организованы в Клуже-Напоке, Яссах, Галаце, Сучаве, Алба-Юлии, Сибиу, Бая-Маре и Тимишоаре. Участники держат транспаранты с надписями: "Стипендия это - право, а не привилегия!", "Экономьте на коррупции, а не на образовании!", "Не уступим!"

Протесты против сокращения фонда стипендий, а также скидок на железнодорожные билеты для студентов организованы Национальным альянсом студенческих организаций Румынии (ANOSR). "Правительственные меры представляет собой ничтожную экономию для бюджета, однако наносят жестокий удар по основным потребностям студентов и толкают их к отказу от получения высшего образования", - подчеркивается в пресс-релизе, который распространил альянс.

ANOSR объединяет студентов из 31 румынского университета, в него входят 136 студенческих организаций.