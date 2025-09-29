Подход кардинально упростит жизнь миллионов людей, указали в документе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Новые люди" направила письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением создать цифровой сервис, который позволит гражданам по одному заявлению инициировать замену всех необходимых документов при смене фамилии. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Необходимо внедрить сервис "Смена фамилии", который позволит гражданину по одному заявлению в МФЦ или на "Госуслугах" инициировать замену всех необходимых документов. Такой подход кардинально упростит жизнь миллионов людей и повысит качество и связанность государственных данных, а также снизит нагрузку на ведомства и МФЦ", - говорится в документе.

Как отмечается в письме, одна из ключевых целей нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - создание проактивных, клиентоцентричных госуслуг, избавляющих граждан от необходимости собирать избыточные документы. Авторы инициативы отмечают, что успешный опыт внедрения комплексной услуги "Рождение ребенка" подтвердил эффективность такого подхода.

"Вместе с тем, при такой распространенной ситуации, как смена фамилии, граждане по-прежнему сталкиваются со сложной бюрократической процедурой. Для замены всех необходимых документов - от паспорта и водительского удостоверения до полиса ОМС - человеку приходится взаимодействовать с несколькими разными ведомствами, тратя значительное время и средства на оплату госпошлин и визиты в ведомства", - отметили парламентарии.

Они добавили, что существующий порядок замены документов не соответствует принципам современного сервисного государства и "должен быть изменен".

"Технологическая база для создания единой комплексной услуги уже существует: система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и портал "Госуслуги" позволяют автоматизировать обмен данными между ведомствами", - подчеркнули депутаты.