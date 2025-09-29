Подрядные организации приступили к восстановлению остекления с целью закрытия теплового контура

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты приступили к восстановлению остекления в поврежденных домах после ночной атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

"Продолжаются восстановительные работы в поврежденных домах. Подрядные организации приступили к восстановлению остекления с целью закрытия теплового контура. Помощь будет оказана всем", - написал Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что минувшей ночью над Коломной и Воскресенском было сбито четыре БПЛА. Во время пожара после атаки в Воскресенске погибли два человека - женщина и ее внук.