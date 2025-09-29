В ходе производства работ сотрудниками подрядной организации по просьбе жителей была демонтирована самодельная труба, которая была выведена в подъезд из коммерческого помещения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Подъезд жилого дома на проспекте Мира в Москве залило водой после демонтажа самодельной трубы, затопление ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что на северо-востоке столицы подъезд жилого дома на проспекте Мира затопило кипятком после подачи отопления.

"В ходе производства работ сотрудниками подрядной организации по просьбе жителей была демонтирована самодельная труба, которая была выведена в подъезд из коммерческого помещения. В результате демонтажа произошло залитие подъезда, которое было ликвидировано 28.09.2025", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 29 сентября в коммерческом помещении в доме произошло затопление, которое устраняется его арендаторами совместно с подрядной организацией. Отопление в доме подключено.