САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Загрязнение нефтепродуктами реки Невы и почвы на ее берегу зафиксировали в городе Отрадное в Ленинградской области. Предельно допустимые концентрации превышены в несколько раз, сообщили ТАСС в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора.

"В городе Отрадное СЗМУ Росприроднадзора зафиксировало загрязнение нефтепродуктами почв и воды в реке Нева. <…> Экспертной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" выявлены превышения концентраций загрязняющих веществ над установленными показателями в несколько раз", - сообщили в пресс-службе.

Вдоль берега специалисты организовали заградительный каскад в виде бетонных стен. Управление также планирует произвести оценку вреда, причиненного почвам, и направить в администрацию города требование о его возмещении.

Загрязнение территории может быть связано с деятельностью ранее существовавшего Ленинградского мачтопропиточного завода. На территории завода действовала котельная на дизельном топливе с системой подземных трубопроводов. При ликвидации предприятия могли произойти аварийные утечки нефтепродуктов.