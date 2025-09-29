Советник-посланник посольства РФ Роман Бабушкин отметил, что выставка служит очень важной цели - привлечь внимание к событиям, которые никогда не были бы освещены западными СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Выставка "Мариуполь 2022 - 2025", приуроченная ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, открылась в Русском доме в столице Индии. Как передает корреспондент ТАСС, участие в мероприятии приняли местные жители, соотечественники, представители дипкорпуса РФ и работающих в республике российских компаний.

По словам директора Русского дома Елены Ремизовой, экспозиция разделена на две части. "Одна из них - "Дети, которых больше нет" - посвящена погибшим в конфликте в Донбассе детям, а вторая - Мариуполю, его истории последних трех лет и тому, как город восстанавливается и возвращается к жизни".

"Принятое три года назад историческое решение жителей Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона присоединиться к России стало спасительным шагом, единственным способом предотвратить геноцид русскоязычного населения со стороны спонсируемого Западом неонацистского киевского режима", - отметил советник-посланник посольства РФ Роман Бабушкин. По его словам, "выставка служит очень важной цели - привлечь внимание к событиям, которые никогда не были бы освещены западными СМИ". "Освобождение Мариуполя российскими войсками три года назад стало символом несокрушимого духа и решимости защищать ценности, традиции и будущее", - отметил он, добавив, что теперь город "практически восстановлен, живет мирной жизнью по российскому законодательству".

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября 2022 года президент России и главы регионов Донбасса и Новороссии подписали договоры о присоединении этих территорий к РФ. Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.