В Петербурге представили проект по развитию научно-популярного туризма

Туристы смогут посещать научные объекты, узнавать о современных исследованиях и участвовать в познавательной деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга будут продвигать возможности города как направления научно-популярного туризма. Презентация соответствующего городского проекта состоялась в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) им. А. И. Герцена, вуз стал одним из его первых участников, передает корреспондент ТАСС.

"Хочется озвучить еще одну нашу туристическую цель - это познакомить с руководством вузов наших туроператоров, чтобы увеличить как раз поток в вузы, лаборатории, музеи не только абитуриентов, но и, конечно, тех, кто просто приезжает отдохнуть в Санкт-Петербург, - отметил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. - В общем объеме статистики за 2024 год, по независимой экспертной аналитике, у нас порядка 300 тыс. человек посетили маршруты научно-популярного туризма. Мы видим, что это уже довольно хорошая цифра, но она кратно вырастет, если мы подключим к этой деятельности наших городских, в первую очередь, туроператоров".

Научно-популярный туризм сочетает в себе образование и отдых, позволяет туристам посещать научные объекты, узнавать о современных исследованиях и участвовать в познавательной деятельности. Как отметил на презентации вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, город заинтересован в том, чтобы петербургские вузы были открыты для активных, увлеченных наукой людей, среди которых могут быть и потенциальные абитуриенты. "С этой задачей прекрасно могут справиться университетские музеи. Как правило, экспонаты в таких музеях собраны с учетом профессиональных и обучающих задач. Как показывает опыт, именно узкая специфика может сделать выставки в музеях вузов привлекательными для широкой аудитории. Многие экспонаты, хранящиеся в них, являются настоящим культурным достоянием, поэтому так важно сделать знакомство с ними доступным для всех", - сказал он.

В числе первых участников городского проекта - РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет ИТМО и Санкт-Петербургский государственный экономический университет. "Это те вузы, [где] работа с экскурсионными площадками, которые у них есть, достаточно серьезно налажена, и нам было важно показать их первыми для того, чтобы другие вузы увидели, что это удобно, возможно, интересно и тоже в этот проект еще больше вовлеклись", - пояснила журналистам гендиректор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина.

"Спрос у гостей нашего города на научно-популярный туризм есть, и он только усиливается, потому что открываются новые возможности, новые площадки, - отметила Макшина. - Запросы, например, от школ, родительских комитетов, от семей - довольно разные. Например, мы хотим узнать о Петербурге инженерном. Тут важно не только показать общую картину, но и показать инженерные вузы, лаборатории при них, совместить это так грамотно, чтобы молодой человек или школьник или младшие классы <…> могли дальше заинтересовываться". О таких возможностях Петербурга планируется больше рассказывать на презентациях, которые будут проходить в разных регионах страны, а также за рубежом.

Музеи Герценовского университета

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов рассказал, что в вузе работают в том числе Анатомический и Зоологический музеи, Геологический музей им. А. Е. Ферсмана, экспозиция института народов Севера, Открытый кампус, где проводятся лекции и мастер-классы, презентации, музыкальные вечера. "Они могут быть интересны как туристам, так и будущим абитуриентам из других регионов России и зарубежных стран. Герценовский университет готов предложить вниманию горожан не только уникальные музейные коллекции и фонды фундаментальной библиотеки, но и весь архитектурно-ландшафтный ансамбль, который мы сейчас открываем для широкой публики. Кроме того, обновленная гостиница Герценовского университета в самом центре города - также хороший ресурс для развития семейного туризма в городе", - отметил ректор.

На мероприятии РГПУ им. А. И. Герцена и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга подписали соглашение, предполагающее создание и продвижение экскурсионных маршрутов по научно-популярной тематике, взаимный обмен опытом и консультирование по вопросам продвижения научно-популярного туризма. К презентации проекта на площадке вуза также представили новую выставку "Палеонтология России: эстетика древних миров", развернутую в Открытом кампусе. В экспозиции можно увидеть аммониты из Ульяновска, Кабардино-Балкарии и Якутии, окаменелые зубы и бивни мамонта, а также стенд с ордовикскими трилобитами - древними обитателями морей, жившими сотни миллионов лет назад.