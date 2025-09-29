Средства будут направлены на мероприятия по восстановлению нормального функционирования автодорог на территориях Бабаюртовского, Шамильского и Цунтинского районов

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана на восстановление дорог, пострадавших от стихийных бедствий в трех районах республики, направят более 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Правительство Дагестана направит более 11,2 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших в результате ЧС и стихийных бедствий в Бабаюртовском, Шамильском и Цунтинском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства будут направлены на мероприятия по восстановлению нормального функционирования автодорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, произошедших на территориях Бабаюртовского, Шамильского и Цунтинского районов в июле 2025 года.