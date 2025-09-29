На Украине признали рост в стране числа говорящих на русском языке

Языковой омбудсмен страны Елена Ивановская назвала это "тревожным сигналом"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что в стране снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке. Об этом она сообщила в интервью агентству РБК-Украина.

"Да, определенный откат есть (до февраля 2022 года - прим. ТАСС), прежде всего в сфере образования. И это очень тревожный сигнал. <...> Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция", - ответила она на вопрос о росте среди молодежи использования русского языка.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.